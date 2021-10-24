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تعرف على مواعيد مباريات الجولة الأولى في الدوري المصري

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 05:59 م
بوابة الفجر
محمد جمال
يستعد عشاق كرة القدم المصرية لمواجهات قوية ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز فى لقاءات قوية.

ويواجه النادي الأهلي نظيره الاسماعيلي بينما الزمالك يواجه إنبي ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز أيام 26و27 أكتوبر الجاري.

مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري:- 

البنك الأهلي ضد طلائع الجيش.

غزل المحلة ضد المصري.

الزمالك ضد إنبي.

الأهلي ضد الإسماعيلي.

فيوتشر ضد فاركو.

بيراميدز ضد مصر للمقاصة.

الجونة ضد سيراميكا كليوباترا.

سموحة ضد الاتحاد السكندري.

المقاولون ضد الشرقية للدخان.

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