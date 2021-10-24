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عاجل - أول قرار من لابورتا ضد كومان بعد الخسارة أمام ريال مدريد

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 06:16 م
رونالد كومان
رونالد كومان
الفجر الرياضي
سقط برشلونة في فخ الخسارة أمام غريمه الآزلي والتقليدي ريال مدريد، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل بعد خسارة برشلونة أمام الفريق الملكي حيث أكدت بأن خوان لابورتا رئيس النادي يدرس إقالة الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق الكتالوني.

وأوضحت التقارير بأن أندريا بيرلو وتين هاج وكونتي بالإضافة إلى تشافي هرنانديز مدرب السد القطري من أبرز المرشحين لقيادة الفريق الكتالوني خلفا للهولندي رونالد كومان.

ويحتل برشلونة المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصي 15 نقطة، وذلك بعد السقوط أمام ريال مدريد مساء اليوم، الإثنين، في الجولة العاشرة من الليجا الإسبانية.

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لابورتا كومان ريال مدريد تين هاج تشافي برشلونة

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