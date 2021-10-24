"الري" توضح أهم محاور الخطة القومية لإدارة الموارد المائية (فيديو)

قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن الخطة القومية للموارد المائية "4 ت" عبارة عن 4 محاور كل محور منها يبدأ بحرف التاء، وهي ترشيد استخدام المياه، وتنمية موارد إضافية، وتحسين جودة المياه والحفاظ على نوعية المياه، وتهيئة البيئة المناسبة للعمل على الإدارة المثلى للموارد المائية.



الخطة القومية للموارد المائية

وأضاف "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن مشروع تبطين وتأهيل الترع من أكبر المشروعات التي تتم وتستهدف تأهيل 20 ألف كيلو من الترع بتكلفة تصل لـ 80 مليار جنيه، إلى جانب مشروعات التحول لأنظمة الري الحديث بتكلفة 40 مليار جنيه، ومشروع تأهيل المساقي، ومشروعات إعادة استخدام مياه الصرف.



وزارة الموارد المائية والري

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، أن التجربة المصرية من أبرز التجارب في التعامل مع المياه، وشهدت إشادة كبيرة بمؤتمر أسبوع القاهرة للمياه، موضحًا أن مصر من أكثر الدول التي تواجه تحديات مائية، ونصيب الفرد يصل لـ 500 متر مكعب يوميا وقاربت على الشح المائي، وهناك جهود كبيرة تتم، موضحًا أن الخطة القومية لإدارة الموارد المائية تبلغ تكلفتها 50 مليار دولار ومن المتوقع أن تصل لـ 100 مليار دولار بسبب التوسعات الهائلة في حجم المشروعات التي تتم.

