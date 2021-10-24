الرعاية الصحية: برنامج تدريبي مكثف لتنمية مهارات التمريض في الأقصر

نظمت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برنامجا تدريبيا مكثفا للفرق التمريضية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية في محافظة الأقصر، ثاني محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك في إطار التوجهات الاستراتيجية للهيئة لرفع كفاءة وتنمية العنصر البشري لضمان خدمة ورعاية صحية مميزة للمرضى وبجودة عالمية.



الإنعاش القلبي الرئوي

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، أن البرنامج شمل التدريب العملي على الإنعاش القلبي الرئوي CPR والذي يسهم في إنقاذ حياة العديد من الحالات الطارئة لمرضى النوبات القلبية، إضافة إلى التدريب على بعض المهارات الإدارية مثل "آداب وأخلاقيات المهنة، الهيكل التنظيمي، التوصيف الوظيفي، مهارات التواصل، المبادئ الإدارية الأساسية، إدارة الوقت، التخطيط، بناء الفريق، التفويض، التسويق، مبادئ القيادة الفعالة".



وأضافت الهيئة، أن البرنامج التدريبي استهدف (20) من مشرفي التمريض بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية في الأقصر، هم (الكرنك الدولي، إيزيس التخصصي، طيبة التخصصي، حورس التخصصي، الأطفال التخصصي)، وذلك على مدار خمسة أيام متتالية.



الرعاية الصحية

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اهتمام الهيئة ببناء قدرات وتنمية مهارات التمريض باعتبارهم أحد الركائز الأساسية لنجاح أداء الخدمات والرعاية الطبية للمرضى، لافتًا إلى أهمية دور التمريض في العناية بالمرضى أثناء تواجدهم بالمستشفى وتقديم الدعم المعنوي الذي يحتاجون إليه، وتوفير الرعاية الصحية الملائمة لهم، وتجهيزهم قبل الدخول قبل غرف العمليات، ومساعدة الأطباء أثناء القيام بالعمليات الجراحية، وتقديم تقارير عن حالة المريض للطبيب، ومراقبة المريض بشكل مستمر، والاعتناء بالمواليد الجُدد، وغيرها العديد، مما يعني أن مهنة التمريض ركيزة أساسية لنجاح أداء الخدمات والرعاية الصحية للمرضى ولا يمكن الاستغناء عنها.



وأكد الدكتور أحمد السبكي، حرص هيئة الرعاية الصحية على الاستثمار في العنصر البشري لديها سواء من الأطقم الطبية أو الإدارية والعمل المستمر على بناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم، من خلال البرامج التدريبية في مختلف التخصصات، للتعرف والتدرب على كل ما هو جديد في عالم الرعاية الصحية، بما يضمن تحقيق رؤية الهيئة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبأعلى معايير الجودة العالمية.