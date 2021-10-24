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عاجل - ريال مدريد يقهر برشلونة في الكلاسيكو

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 06:00 م
برشلونة وريال مدريد
برشلونة وريال مدريد
الفجر الرياضي
نجح ريال مدريد في حسم موقعة الكلاسيكو لصالحه بهدفين لهدف على حساب برشلونة في اللقاء الذي جمع بين الفريقين في الجولة  10 من بطولة الدوري الاسباني لكرة القدم على ملعب كامب نو معقل الفريق الكتالوني.

ريال مدريد يحسم الكلاسيكو بهدفين في برشلونة بالليجا 

جاء هدف المباراة الأول عن طريق النمساوي ديفيد ألابا في شباك فريق برشلونة في الدقيقة 33 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، بينما سجل الثاني لوكاس فاسكيز في الدقيقة 90.

أما هدف برشلونة الوحيد جاء عن طريق الأرجنتيني سيرجو أجويرو في الدقيقة 97 من عمر اللقاء.

بتلك النتيجة يصل رصيد ريال مدريد الى النقطة 20 في المركز الأول بينما يبقى رصيد برشلونة عند النقطة 15 في المركز الثامن بجدول ترتيب الليجا.


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