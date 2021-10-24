عاجل.. محمد صلاح يضرب مانشستر يونايتد بالهدف الثالث "فيديو"

يتفوق ليفربول حتى الآن بثلاثية نظيفة، على حساب نظيره مانشستر يونايتد، في كلاسيكو الكرة الإنجليزية، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح نابي كيتا التسجيل لصالح ليفربول عند الدقيقة الـ 5 من زمن الشوط الأول، بعد تمريرة أكثر من رائعة من أقدام النجم المصري محمد صلاح، لينفرد كيتا بـ دي خيا ويضعها على شماله معلناً عن هدف التقدم لليفربول.

وتمكن ديجو جوتا من التوقيع على الهدف الثاني لصالح الريدز عند 13 من زمن الشوط الأول، عن طريق عرضية نموذجية من أرنولد، ليضعها في المرمي الخالي ويعلن عن تقدم ليفربول بهدفين دون رد.

وشهدت الدقيقة 27 خروج جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول، بسبب الإصابة، ليحل بديلاً له كورتيس جونز .

وفي الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول، تمكن محمد صلاح من تعميق الجراح بالهدف الثالث، بعد تمريرة سحرية من نابي كيتا، ليرفع النتيجة إلى ثلاثية نظيفة لصالح الريدز.