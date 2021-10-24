فحص وعلاج أكثر من 5400 حيوان مجانا بمحافظة المنيا في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة





تم تنظيم قافلة بيطرية بالتعاون بين المعهد والهيئة العامة للخدمات البيطرية متمثلة في مديرية الطب البيطري المنيا ومعهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد الامصال واللقاحات البيطرية ومعهد بحوث الانتاج الحيواني وصندوق التأمين علي الثروة الحيوانية قافلة بيطرية مجانية فى الفترة من ١٦ الي ٢١ اكتوبر في كل من قري المبادرة الرئاسية (حياه كريمه ) قلصنا ، سرفيس، دلجا ، جبل الطير، ابسادات، عطف حيدر حيث لاقت القافله اقبال شديد من صغار المربين وتم فحص وعلاج ٥٤٠٤ حيوان لدي ٢٥٠٣ مستفيد.





‏واضاف حجازي أن القافلة تصمنت أيضا إجراء ٢٨ عملية جراحية والفحص التناسلي لعدد ٩٤٨ حيوان حيث تم علاجهم وتاهيلهم لاسترداد كفاءتهم التناسلية وتلقيح صناعي للجاهز منهم. كما تم تقديم العلاج الباطني لعدد ١٢١٩ حيوان وتجريع عدد ١٧٣٣ حيوان ضد الطفيليات الداخليه والخارجية وفحص وتقييم عدد ٧ طلائق بقري وجاموسي. وكذلك تم عقد ورشه عمل للأطباء البيطريين للتدريب علي اعمال التلقيح الصناعي والسونار حضرها ٢٥ طبيب بيطري كما تم عمل ندوة موسعه حضرها لفيف من الاطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين حيث تناولت دور الفحص التناسلي بالسونار في رفع كفاءه تشخيص المشاكل التناسليه .





‏كما تم عمل ندوات يوميه في مكان القافله للتوعيه ب الاستفادة من المخلفات الزراعيه في تغذيه الماشيه واهميه التأمين علي الماشيه للفلاح.





‏ومن ناحيته اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا استقبل أعضاء القافلة واشاد بدور وزارة الزراعة والمعهد في خدمه صغار المربيين بالمحافظة وتدريب الكوادر البيطرية والزراعة