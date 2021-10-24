Advertisements

فحص وعلاج أكثر من 5400 حيوان مجانا بمحافظة المنيا في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 06:24 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي

تم تنظيم قافلة بيطرية بالتعاون بين المعهد والهيئة العامة للخدمات البيطرية  متمثلة في مديرية الطب البيطري المنيا ومعهد بحوث الصحة الحيوانية ومعهد الامصال  واللقاحات البيطرية ومعهد بحوث الانتاج الحيواني وصندوق التأمين علي الثروة الحيوانية قافلة بيطرية مجانية فى الفترة من ١٦ الي ٢١ اكتوبر في كل من قري المبادرة الرئاسية  (حياه كريمه ) قلصنا ، سرفيس،  دلجا ، جبل الطير، ابسادات، عطف حيدر حيث لاقت القافله اقبال شديد من صغار المربين وتم فحص وعلاج ٥٤٠٤ حيوان لدي ٢٥٠٣ مستفيد.

 ‏واضاف حجازي أن القافلة تصمنت أيضا إجراء ٢٨ عملية جراحية والفحص التناسلي لعدد ٩٤٨ حيوان حيث تم علاجهم وتاهيلهم لاسترداد كفاءتهم التناسلية وتلقيح صناعي للجاهز منهم.  كما تم تقديم العلاج الباطني لعدد ١٢١٩ حيوان وتجريع عدد ١٧٣٣ حيوان ضد الطفيليات الداخليه والخارجية  وفحص وتقييم عدد ٧ طلائق بقري وجاموسي. وكذلك تم عقد ورشه عمل للأطباء البيطريين للتدريب علي اعمال التلقيح الصناعي والسونار حضرها ٢٥ طبيب بيطري كما تم عمل ندوة موسعه حضرها لفيف من الاطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين حيث تناولت دور الفحص التناسلي بالسونار في رفع كفاءه تشخيص المشاكل التناسليه .

 ‏كما تم عمل ندوات يوميه في مكان القافله للتوعيه ب الاستفادة من المخلفات الزراعيه في تغذيه الماشيه  واهميه التأمين علي الماشيه للفلاح.

 ‏ومن ناحيته اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا استقبل أعضاء القافلة واشاد بدور وزارة الزراعة والمعهد في خدمه صغار المربيين بالمحافظة وتدريب الكوادر البيطرية والزراعة

أخبار تهمك

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

منذ يومين

عاجل.. سر استبعاد نجم ليفربول من موقعة مانشستر يونايتد

منذ أقل من ساعتين

عاجل - ريال مدريد يقهر برشلونة في الكلاسيكو

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. حيثيات حكم عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

وزيرة الصحة: استقبال مليون و398 ألف جرعة لقاح فايزر بمطار القاهرة

منذ يوم

عاجل - مرتضي منصور عبر "الفجر" يحسم مصير كارتيرون.. ويُفجر مفاجآت من العيار الثقيل

منذ ساعتين

نجم مانشستر يونايتد يخطط للرحيل إلى ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

عاجل - مرتضى منصور يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

محمد صلاح يسطر تاريخاً جديدًا لنفسه مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

منذ ربع ساعة

بعد عودته للزمالك.. مفاجأة جديدة قد تعيد مرتضى منصور إلى الصفر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- جوتا يضرب شباك دي خيا بالهدف الثاني لصالح ليفربول

منذ أقل من ساعة

عاجل.. "فيفا" يهدد الزمالك بعقوبة ضخمة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على عودة مرتضي منصور

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول قرار ناري من مرتضى منصور بعد عودته للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تعليق من مرتضي منصور بعد عودته للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عمرو أديب يوجه رسالة عاجلة لـ الحكومة.. لهذا السبب (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات
‎الفجر‎
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:02 م

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على عودة مرتضي منصور

عاجل - مرتضي منصور عبر "الفجر" يحسم مصير كارتيرون.. ويُفجر مفاجآت من العيار الثقيل

04:41 م

عاجل - مرتضى منصور يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

05:00 م

محمد صلاح يسطر تاريخاً جديدًا لنفسه مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

06:30 م

بعد عودته للزمالك.. مفاجأة جديدة قد تعيد مرتضى منصور إلى الصفر

02:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements