Advertisements

خلال 7 أيام فقط.. أهالي قرية حامو بالقامشلي يعترضون رتلا أمريكيا

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 06:16 م
بوابة الفجر
وكالات

اعترض أهالي قرية حامو بريف القامشلي شمال شرقي سوريا للمرة الثانية خلال أسبوع رتلا للجيش الأمريكي من 5 مدرعات، ومنعوه من دخول قريتهم برشقه بالحجارة.

 

واعترض أهالي القرية الثلاثاء الماضي رتلا تابعا للقوات الأمريكية حاول المرور بالقرب من القرية وأجبروه على التراجع والعودة من حيث جاء.

 

ونقلت مصادر في القرية، أن "رتلا من 3 مدرعات وسيارة همر حاول المرور إلى مدينة القامشلي عبر الطريق الدولي بالقرب من القرية، فقام الأهالي باعتراض الرتل ورموه بالحجارة وأجبروه على التراجع".

الكلمات المفتاحية

سوريا رتلا امريكيا امريكا

أخبار تهمك

عاجل - مرتضى منصور يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. "فيفا" يهدد الزمالك بعقوبة ضخمة

منذ حوالي 18 ساعة

نجم مانشستر يونايتد يخطط للرحيل إلى ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

منذ يومين

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على عودة مرتضي منصور

منذ أقل من ساعتين

وزيرة الصحة: استقبال مليون و398 ألف جرعة لقاح فايزر بمطار القاهرة

منذ يوم

عاجل.. حيثيات حكم عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عمرو أديب يوجه رسالة عاجلة لـ الحكومة.. لهذا السبب (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - ريال مدريد يقهر برشلونة في الكلاسيكو

منذ 43 دقيقة

محمد صلاح يسطر تاريخاً جديدًا لنفسه مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

منذ 13 دقيقة

عاجل.. سر استبعاد نجم ليفربول من موقعة مانشستر يونايتد

منذ أقل من ساعتين

عاجل- جوتا يضرب شباك دي خيا بالهدف الثاني لصالح ليفربول

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول قرار ناري من مرتضى منصور بعد عودته للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بعد عودته للزمالك.. مفاجأة جديدة قد تعيد مرتضى منصور إلى الصفر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق من مرتضي منصور بعد عودته للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - مرتضي منصور عبر "الفجر" يحسم مصير كارتيرون.. ويُفجر مفاجآت من العيار الثقيل

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

اشتباكات بين فلسطينيين والاحتلال أثناء هدم منازل بالضفة

مستوطنون يعتدون على سيارة إسعاف في الخليل (فيديو)

تركيا ترسل المزيد من الأرتال العسكرية للشمال السوري

انسحاب عربات وعناصر مسلحة من النقطة التركية بريف حماة

أحد سكان "أبوعرصة": نتعرض للتنمر بسبب اسم القرية (فيديو)

رشق مدرعات تركية بالحجارة في سوريا

‎الفجر‎
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:02 م

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على عودة مرتضي منصور

عاجل - مرتضي منصور عبر "الفجر" يحسم مصير كارتيرون.. ويُفجر مفاجآت من العيار الثقيل

04:41 م

عاجل - مرتضى منصور يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

05:00 م

محمد صلاح يسطر تاريخاً جديدًا لنفسه مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

06:30 م

بعد عودته للزمالك.. مفاجأة جديدة قد تعيد مرتضى منصور إلى الصفر

02:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements