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غرفة عجمان و مجلس سيدات الاعمال يبحثان التعاون مع وفد صاحبات الاعمال العُمانيات

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 06:39 م
بوابة الفجر

بحثت غرفة تجارة وصناعة عجمان ومجلس سيدات أعمال عجمان خلال اجتماع مشترك مع وفد صاحبات الاعمال العُمانيات، في مقر إكسبو 2020 دبي سبل زيادة التعاون القائم وتعزيز الشراكة وفرص الاستفادة من الخبرات وأفضل الممارسات.

حضر اللقاء المشترك ايمان عبيد السوم عضو مجلس إدارة سيدات أعمال عجمان، وخالد الشامسي مدير مركز عجمان لريادة الاعمال التابع لغرفة عجمان ومروان حارب العرياني مدير إدارة الترويج والعلاقات الدولية ـ نائب رئيس فريق غرفة عجمان المشارك في إكسبو 2020، وعبدالله عبدالمحسن النعيمي مدير إدارة علاقات ودعم الاعضاء وعبير عيد الفرج مدير مكتب مجلس سيدات اعمال عجمان.

أكد اللقاء على الدور الحيوي لسيدات الأعمال الخليجيات ومساهمتهن المباشرة في نمو الاقتصاد، وثمن الحضور جهود القيادات والجهات المعنية بدعم مشاريع سيدات الأعمال من خلال تهيئة بيئة اعمال محفزة ومشجعة تضمن توافر المقومات اللازمة لنجاح مشاريع رائدات وسيدات الاعمال، كما أكد الحضور على أهمية التعاون والتنسيق المستمر للارتقاء بالخدمات الموجهة لسيدات الاعمال ومواكبة تطلعاتهن وطموحاتهن بشكل عام.

وقدم خالد الشامسي نبذة عن مركز عجمان لريادة الاعمال، ودوره في توفير بيئة تسويقية داعمة لرواد ورائدات الاعمال، وقدم شرحاً وافياً عن ما يوفره المركز من محلات مستدامة لرواد ورائدات الاعمال بمميزات داعمة، إلى جانب توافر قاعات اجتماعات، قاعة للمؤتمرات ومركز للابتكار، ومساحات مكتبية متنوعة الأمر الذي يوفر بيئة اعمال متكاملة كذلك للشركات الراغبة في إدارة أعمالها من مركز عجمان لريادة الاعمال.

وقدمت عبير عيد الفرج نبذة عن الخطة الإستراتيجية للمجلس وأبرز المشاريع والمبادرات التي ينفذها خلال العام الجاري، وشرحت للحضور نبذة عن البرنامج الوطني إشراقة في نسخته الثانية ومدى ارتباط برامج ومبادرات المجلس بتوجهات دولة الإمارات، كما شرحت الخطة التدريبية وحرص مجلس سيدات اعمال عجمان على تنوعها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لخدمة عضوات المجلس ورواد ورائدات الاعمال.

وخلص اللقاء المشترك إلى دعوة وفد صاحبات الاعمال العُمانيات لزيارة مركز عجمان لريادة وحضور الافتتاح التشغيلي للمركز وتنظيم زيارة للتعرف على مصانع إمارة عجمان، وضرورة عقد لقاءات مشتركة بين أعضاء الطرفين وأهمية عقد اتفاقية تعاون بهدف الاستفادة من الخبرات المتاحة وتنفيذ فعاليات مشتركة.

من جانب آخر وخلال المشاركة في معرض إكسبو 2020 دبي، شارك وفد من مجلس سيدات اعمال عجمان في مؤتمر المرأة والتجارة العالمية في دبي ، بتنظيم من مؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات وذلك في جناح المرأة في إكسبو دبي، حيث يهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على مبادرة المرأة في التجارة الدولية وتهيئة التواصل المباشر للاطلاع على افضل الممارسات وعقد الصفقات ومناقشة التحديات خلال ممارسة الاعمال في فترة ما بعد الجائحة.

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