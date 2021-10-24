عاجل - قرار ثوري من إدارة مانشستر يونايتد ضد سولشاير بعد كارثة ليفربول.. وتحديد المدرب البديل

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الأحد 24/أكتوبر/2021 - 07:29 م
سولشاير
سولشاير
الفجر الرياضي
كشفت تقارير صحفية إنجليزية مفاجأة كبرى، عقب سقوط مانشستر يونايتد أمام ليفربول، بخمسة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشفت التقارير الصحفية، بأن إدارة مانشستر يونايتد قررت إقالة سولشاير من منصبه بعد السقوط المدوي ملعب أولد ترافورد أمام ليفربول، خاصة وأن الفريق سقط أيضًا أمام ليستر سيتي في الجولة السابقة بالبريميرليج.

وأوضحت التقارير بأن الإيطالي أنطونيو كونتي على رأس المرشحين لقيادة الفريق في حال إقالة سولشاير من منصبه، كذلك الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد الإسباني.

يذكر أن مانشستر يونايتد سيواجه توتنهام في الجولة المقبلة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

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