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غرفة دبي تعزز مكانة دبي بوابة ومركزا عالميا لشركات جنوب أفريقيا

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 06:58 م
بوابة الفجر

نظمت غرفة دبي - ممثلةً بمكتبها التمثيلي في موزمبيق - وبالتعاون مع مجلس الأعمال الإماراتي الجنوب أفريقي و"أبسا" ندوة افتراضية حضرها 113 مشاركاً من دولة الإمارات وجنوب أفريقيا للتعريف بالفرص الاقتصادية والتعاون الثنائي بين دولة الإمارات وجنوب أفريقيا وتعزيز مكانة دبي كبوابة ومركز عالمي لشركات جنوب أفريقيا.

وهدفت الندوة الافتراضية لتعريف المشاركين من الشركات الإماراتية على فرص الاستثمار والأعمال الجديدة الموجودة في مختلف القطاعات في جنوب أفريقيا إضافة إلى المزايا والتسهيلات التي توفرها دبي كمركز أعمال دولي وتسليط الضوء على المشهد الاقتصادي لجنوب أفريقيا من وجهات نظر مختلفة وأوجه التآزر الاقتصادي القائمة مع دولة الإمارات.

وشملت قائمة المتحدثين في الندوة كل من عمر خان مدير المكاتب الخارجية في غرفة دبي وامتياز باتيل رئيس شركة "ملتي تشويس Multichoice" وبول بوتجيتر رئيس مجلس الأعمال الإماراتي الجنوب أفريقي وباري بيدفورد الرئيس التنفيذي للعمليات - دبي في مجموعة ميديكلينيك الشرق الأوسط والبروفيسور شتاين هيكروت الرئيس التنفيذي للفكر في "بي سي إل PCL" وميلاني فينيس رئيس اتحاد غرف جنوب أفريقيا ويونس حسين رئيس قسم الاستثمار في وزارة التجارة والصناعة والمنافسة في جنوب أفريقيا وكريم العلمي مدير قسم في شركة "إننيرو Ennero" وبريميشن نايدو رئيس منطقة الشرق الأوسط وآسيا في "أبسا".

وأكد عمر خان - خلال كلمته في الندوة - أن جنوب أفريقيا تعد من الأسواق ذات الأهمية الإستراتيجية لدبي وغرفة دبي .. مشيراً إلى أن الغرفة تركز جهودها على استكشاف آفاق الأعمال في الدولة من خلال مكاتبها التمثيلية الموجودة في مختلف أنحاء أفريقيا .. مضيفًا أنه على مدى السنوات القليلة الماضية عززت دبي مكانتها كمركز تجاري مفضل ووجهة جاذبة لشركات جنوب أفريقيا.

وذكر أن تجارة دبي غير النفطية مع جنوب أفريقيا نمت بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة لتتجاوز 4 مليارات دولار في عام 2020 .. لافتا إلى أن مجلس الأعمال الإماراتي الجنوب أفريقي الذي تأسس منذ سنوات تحت مظلة غرفة دبي يلعب دورًا حاسمًا في بناء الجسور بين الشركات الإماراتية وجنوب إفريقيا .. مشيراً إلى أن هذه الندوة الافتراضية التي نظمت بين الغرفة والمجلس تعتبر أولى الشراكات والتعاون بين الجانبين من أجل تحقيق الأهداف للترويج لدبي كمركز عالمي لشركات جنوب أفريقيا.

من جهته قال بول بوتجيتر إن دبي تعمل كمسرّع لتعزيز ودفع العلاقات الثنائية بين منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.. لافتاُ إلى أن المجلس يلعب دورًا مهمًا في تعزيز وإقامة الشراكات الجديدة بين الجانبين .. مضيفًا أنه من خلال دبي يمكن للشركات من جنوب أفريقيا الوصول إلى الأسواق العالمية .. مؤكداً كذلك أن معرض إكسبو 2020 دبي هو منصة مثالية للتواصل مع العالم والأسواق الأخرى.

وأظهر استبيان أجري خلال الندوة الافتراضية أن 33% من المشاركين اختاروا سياسة الحكومات المؤيدة للأعمال التجارية كسبب لممارسة الأعمال التجارية في دبي يليها الاتصال بنسبة 21% والقيادة بنسبة 18% في حين اختار المشاركون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمعالجة الزراعية كأهم القطاعات التي يجب أن تستثمرها الشركات في جنوب أفريقيا.

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