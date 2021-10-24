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28 ديسمبر.. الحكم على 4 متهمين بقضية "رشوة جهاز شئون البيئة"

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 06:28 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
مـروة هيـكل
حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدي الشنوفي محاكمة 4 متهمين في قضية رشوة جهاز شئون البيئة لجلسة 28 ديسمبر للنطق بالحكم

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي، وخالد عبد الغفار النجار، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وامانة سر عادل الشيخ وهاني شحات

و كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 42 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، قيام المتهمة «ر.خ»، 37 سنة، مدير إدارة المشروعات الصناعية والتعدينية والحرارية بالإدارة العامة للمشروعات الصناعية بجهاز شؤون البيئة بصفتها موظفة عمومية، مدير إدارة المشروعات الصناعية بجهاز شئون البيئة طلبت وأخذت لنفسها عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتها بأن طلبت من المتهم الثالث باعتباره عضو مجلس إدارة شركة للحديد والأسمنت،بوساطة المتهمة الرابعة باعتبارها استشاري بيئي حر، 15 ألف جنيه أخذت منه 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل اعتماد الدراسة البيئية المقدمة من شركة للحديد والأسمنت وإنهاء إجراءات الموافقة عليها.

وأضافت التحقيقات قيام المتهمة بصفتها سالفة البيان طلبت وأخذت لنفسها عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتها، بأن طلبت وأخذت من المتهمة الرابعة 40 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل اعتمادها للدراسات البيئية عن مشاريع صناعية أعدتها المتهمة الرابعة وإنهاء إجراءات الموافقة عليها.

وأكدت التحقيقات قيام المتهم الثاني «أ.ع»، 44 سنة، أخصائي مشروعات هندسية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، بصفته موظفًا عموميًا، طلب عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من المتهم الثالث بوساطة المتهمة الرابعة 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إنهاء إجراءات إصدار رخصة توسعة النشاط الصناعي لشركة الحديد والأسمنت.

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