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أول تعليق من كورتوا بعد الفوز على برشلونة في الكلاسيكو

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 06:26 م
بوابة الفجر
علي نبوي
عبر البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد سعادته الكبيرة بفوز فريقه على برشلونة 2-1 في الكلاسيكو والذي جاء في قمة مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

الحارس الدولي البلجيكي قال بعد المباراة :" شيء إيجابي عندما تبدأ الشوط الثاني وانت مُتقدم بالنتيجة، كان علينا ان نحافظ هدوءنا، انتصار اخر في الكلاسيكو".

وأضاف :"نعم لم نرد ان نتراجع قليلاً، لم نلعب من الوراء. المدرب قام ببعض التعليمات بإرسال كرات طويلة وان لا نلعب بجنون، كان يجب ان نكون منظمين".

وتابع :"اعتقد دائمًا كنا نستحوذ على الكرة، لم تكن لديهم فُرص واضحة".

وأوضح :" فوز مهم جدا وكلاسيكية آخر نفوز به، هذا الأمر سيمنحنا الكثير من الكاقة من أجل السير في المقدمة".

واختتم :"الفوز في كامب نو شيء إيجابي، مشيرًا إلى أن لمسة اليد كانت مشتركة".

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