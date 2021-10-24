أول تعليق من كورتوا بعد الفوز على برشلونة في الكلاسيكو

عبر البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد سعادته الكبيرة بفوز فريقه على برشلونة 2-1 في الكلاسيكو والذي جاء في قمة مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".





الحارس الدولي البلجيكي قال بعد المباراة :" شيء إيجابي عندما تبدأ الشوط الثاني وانت مُتقدم بالنتيجة، كان علينا ان نحافظ هدوءنا، انتصار اخر في الكلاسيكو".





وأضاف :"نعم لم نرد ان نتراجع قليلاً، لم نلعب من الوراء. المدرب قام ببعض التعليمات بإرسال كرات طويلة وان لا نلعب بجنون، كان يجب ان نكون منظمين".





وتابع :"اعتقد دائمًا كنا نستحوذ على الكرة، لم تكن لديهم فُرص واضحة".





وأوضح :" فوز مهم جدا وكلاسيكية آخر نفوز به، هذا الأمر سيمنحنا الكثير من الكاقة من أجل السير في المقدمة".





واختتم :"الفوز في كامب نو شيء إيجابي، مشيرًا إلى أن لمسة اليد كانت مشتركة".



