Advertisements

عاجل.. محمد صلاح يهين اليونايتد بهدف رابع رائع (4-0)"فيديو"

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 06:25 م
محمد صلاح
محمد صلاح
يسري محمد


تشتعل المنافسة الآن داخل ملعب أولد ترافورد، حيث تُقام مباراة كلاسيكو الكرة الإنجليزية، والتى تجمع بين فريقي مانشستر يونايتد ونظيره ليفربول، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

افتتح نابي كيتا التسجيل لصالح ليفربول عند الدقيقة الـ 5 من زمن الشوط الأول، بعد تمريرة أكثر من رائعة من أقدام النجم المصري محمد صلاح، لينفرد كيتا بـ دي خيا ويضعها على شماله معلناً عن هدف التقدم لليفربول.

 

وتمكن ديجو جوتا من التوقيع على الهدف الثاني لصالح الريدز عند 13 من زمن الشوط الأول، عن طريق عرضية نموذجية من أرنولد، ليضعها في المرمي الخالي ويعلن عن تقدم ليفربول بهدفين دون رد.

 

وشهدت الدقيقة 27 خروج جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول، بسبب الإصابة، ليحل بديلاً له كورتيس جونز .

 

وفي الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول، تمكن محمد صلاح من تعميق الجراح بالهدف الثالث، بعد تمريرة سحرية من نابي كيتا، ليرفع النتيجة إلى ثلاثية نظيفة لصالح الريدز.

 

وقبل نهاية الشوط الأول بثواني تمكن صلاح من التوقيع على الهدف الرابع لصالح الريدز والثاني له، ليرفع النتيجة إلى رباعية نظيفة في الشوط الأول.

الكلمات المفتاحية

هدف محمد صلاح في مانشستر يونايتد محمد صلاح ليفربول كورة رياضة أهداف محمد صلاح اليوم

أخبار تهمك

عاجل.. حيثيات حكم عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - مرتضى منصور يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل - مرتضي منصور عبر "الفجر" يحسم مصير كارتيرون.. ويُفجر مفاجآت من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على عودة مرتضي منصور

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تعليق من مرتضي منصور بعد عودته للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل- جوتا يضرب شباك دي خيا بالهدف الثاني لصالح ليفربول

منذ ساعة

محمد صلاح يسطر تاريخاً جديدًا لنفسه مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

منذ 17 دقيقة

عاجل - ريال مدريد يقهر برشلونة في الكلاسيكو

منذ ساعة الا ربع

وزيرة الصحة: استقبال مليون و398 ألف جرعة لقاح فايزر بمطار القاهرة

منذ يوم

عمرو أديب يوجه رسالة عاجلة لـ الحكومة.. لهذا السبب (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "فيفا" يهدد الزمالك بعقوبة ضخمة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. أول قرار ناري من مرتضى منصور بعد عودته للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. سر استبعاد نجم ليفربول من موقعة مانشستر يونايتد

منذ أقل من ساعتين

نجم مانشستر يونايتد يخطط للرحيل إلى ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

بعد عودته للزمالك.. مفاجأة جديدة قد تعيد مرتضى منصور إلى الصفر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة بشأن أزمة شيكابالا ورفع الإيقاف عنه

منذ يومين

موضوعات متعلقة

بمشاركة صلاح والنني.. ليفربول يقهر آرسنال بالثلاثة في الدوري الإنجليزي

الشوط الأول.. ليفربول يتقدم على نوريتش بهدف جوتا وصناعة صلاح

محمد صلاح يبدع ويسجل الهدف الثالث لليفربول أمام نوريتش (فيديو)

صلاح يكتب التاريخ ويقود ليفربول لاكتساح نوريتش في افتتاح البريميرليج (فيديو)

شاهد أهداف مباراة ليفربول ونوريتش سيتي في الدوري الإنجليزي

لحظة بلحظة.. متابعة مباراة ليفربول وبيرنلي في البريميرليج "تغطية حية"

‎الفجر‎
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
05:02 م

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على عودة مرتضي منصور

عاجل - مرتضي منصور عبر "الفجر" يحسم مصير كارتيرون.. ويُفجر مفاجآت من العيار الثقيل

04:41 م

عاجل - مرتضى منصور يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

05:00 م

محمد صلاح يسطر تاريخاً جديدًا لنفسه مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

06:30 م

بعد عودته للزمالك.. مفاجأة جديدة قد تعيد مرتضى منصور إلى الصفر

02:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements