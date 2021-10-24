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محمد صلاح يسطر تاريخاً جديدًا لنفسه مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 06:30 م
محمد صلاح
محمد صلاح
علي نبوي
سطر النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول تاريخ جديدًا لنفسه في الدوري الإنجليزي "البريميرليج" بعدما أصبح أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلًا للأهداف في المسابقة.


وتمكن الفرعون المصري من تسجيل الهدف رقم 106 في البريميرليج ليصبح أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلا للأهداف في الدوري الإنجليزي متخطيًا الإيفواري ديدييه دروجبا.


ويتقدم ليفربول على مضيفه مانشستر يونايتد 4-0 في الشوط الأول حيث سجل صلاح هدفي فريقه الثالث والرابع.


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