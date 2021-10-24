بعد إصابته القوية.. موعد عودة نجم الأهلي للمباريات

وجّه وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الشكر لجماهير المارد الأحمر عقب خروجه من المستشفى صباح اليوم الأحد.

وتعرض اللاعب للإصابة في رأسه أثناء مشاركته مع فريقه أمس أمام الحرس الوطني بطل النيجر في المباراة التي أقيمت بينهما بدوري أبطال أفريقيا.

موعد عودة وليد سليمان لتدريبات الأهلي

ويعود وليد سليمان لتدريبات الأهلي بعد غد الثلاثاء بناء على تعليمات الطبيب وذالك بعد أن أثبتت الأشعة التي أجراها سلامته.

ويستعد الأهلي لمواجهة الاسماعيلي في المباراة المقرّر لها الأربعاء القادم في أولى جولات الدوري الممتاز على ملعب برج العرب.