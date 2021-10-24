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برباعية نظيفة.. صلاح يدك حصون مانشستر يونايتد في الشوط الأول

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 06:35 م
ليفربول
ليفربول
يسري محمد

انتهت أحداث الشوط الأول من كلاسيكو الكرة الإنجليزية، والذي يجمع بين فريقي مانشستر يونايتد ونظيره ليفربول، والتى انتهى بفوز ليفربول برباعية نظيفة، على ملعب أولد ترافورد.

افتتح نابي كيتا مهرجان الأهداف لصالح ليفربول عند الدقيقة الـ 5 من زمن الشوط الأول، بعد تمريرة أكثر من رائعة من أقدام النجم المصري محمد صلاح، لينفرد كيتا بـ دي خيا ويضعها على شماله معلناً عن هدف التقدم لليفربول.

وتمكن ديجو جوتا من التوقيع على الهدف الثاني لصالح الريدز عند 13 من زمن الشوط الأول، عن طريق عرضية نموذجية من أرنولد، ليضعها في المرمي الخالي ويعلن عن تقدم ليفربول بهدفين دون رد.

وشهدت الدقيقة 27 خروج جيمس ميلنر لاعب وسط ليفربول، بسبب الإصابة، ليحل بديلاً له كورتيس جونز .

وفي الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول، تمكن محمد صلاح من تعميق الجراح بالهدف الثالث، بعد تمريرة سحرية من نابي كيتا، ليرفع النتيجة إلى ثلاثية نظيفة لصالح الريدز.

وخرج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن شعوره بعد ثلاثية الريدز، حيث تلقي البطاقة الصفراء بعدما اعتدي على النجم الشاب كورتيس جونز، بدون كرة.

واختتم محمد صلاح مهرجان الأهداف، عند الدقيقة 45، بالهدف الرابع لصالح الريدز والثاني له، ليرفع النتيجة إلى رباعية نظيفة، لينتهى الشوط الأول بتقدم ليفربول برباعية نظيفة.

الكلمات المفتاحية

محمد صلاح مانشستر يونايتد ليفربول الدوري الانجليزي

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