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آخرهم دافيد ألابا.. 5 نجوم سجلوا في أول ظهور مع ريال مدريد بالقرن الـ21

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 06:20 م
بوابة الفجر
علاء خليف
حسم فريق ريال مدريد مباراة الكلاسيكو الإسباني لصالحه، وتغلب على غريمه التقليدي برشلونة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب "كامب نو"، في قمة مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني موسم 2021/2022.

ريال مدريد يقهر برشلونة في "الكامب نو"

ويُدين ريال مدريد بالفضل في فوزه على نظيره برشلونة إلى الثنائي النمساوي دافيد ألابا، ولوكاس فاسكيز، واللذان سجل هدفي الملكي في مباراة اليوم بالدقيقتين 32، 93، بينما جاء هدف البرسا عن طريق سيرجيو أجويرو بالدقيقة 97 من زمن اللقاء.

رفع هذا الفوز رصيد ريال مدريد إلى 20 نقطة ويحتل صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بينما توقف رصيد برشلونة عند 15 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب المسابقة.

دافيد ألابا يدخل قائمة خاصة مع ريال مدريد

بعد تسجيله هدفًا في أول ظهور مع ريال مدريد انضم دافيد ألابا لقائمة تضم 5 لاعبين سجلوا في أول مشاركة مع الملكي في القرن الواحد والعشرين وهم:-

- البرازيلي رونالدو عام 2003

- الهولندي رود فان نستلروي عام 2006

- الفرنسي رافائيل فاران عام 2013

- الإسباني جوزيه رودريجيز عام 2013

- النمساوي دافيد ألابا عام 2021

يذكر أن دافيد ألابا انتقل إلى ريال مدريد مطلع الموسم الحالي قادما من بايرن ميونيخ الألماني بعقد مدته 5 مواسم.


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