أول تعليق من بوسكيتس بعد الهزيمة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو

قال سيرجيو بوسكيتس قائد برشلونة إن فريقه لم يستحق الخسارة في مباراة اليوم أمام ريال مدريد 1-2 في الكلاسيكو الذي أقيم اليوم الأحد في قمة مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني "الليجا".





بوسكيتس أضاف بعد المباراة :"لم نستحق الخسارة، لكن هذه هي كرة القدم، فكنا نعرف أنهم سيتركوا لنا الاستحواذ ويفاجئونا بالمرتدات بالسرعة".





وتابع :"هدف ريال مدريد الاول غير المُباراة، بعد ذلك سنحت لنا بعض الفُرص لكن لم نستغلها".





وزاد :" نعم اعتقد انه عقاب كبير لبرشلونة لأنه قدمنا مباراة جيدة خاصة في الشوط الاول وبعد ذلك كان ينتظروا المرتدات".





وواصل :"نحن في الشوط الثاني سيطرنا على المباراة لكن عانينا أكثر للوصول إلى منطقتهم. هذه هي كرة القدم كما قُلت، كانوا أكثر نجاعة منا".





وعن ركلة الجزاء المشكوك فيها قال بوسكيتس :"رأيت ذلك لكن هذا غير مهم، اعتقد الحكم كان جيدًا".





وحول تأثير الخسارة :" 3 نقاط تهرب منا والفارق سوف يتسع، علينا مواصلة القتال، عودة ديمبلي اعتقد سوف تُساعدنا".





وأوضح :" إنها خيبة أمل بعد كل المجهود والجهد الذي قدمناه ".





وأكمل :" الموسم طويل، والفريق في خط تصاعدي، ننتظر عودة ديمبيلي من أجل منحنا الإضافة التي تنقصنا".





واختتم :": عموما قدمنا مباراة جيدة، لم يحالفنا الحظ بالمقابل من هجمة واحدة ومن تسديدة سجلوا علينا".







