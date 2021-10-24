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أول تعليق من بوسكيتس بعد الهزيمة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 06:34 م
بوابة الفجر
علي نبوي
قال سيرجيو بوسكيتس قائد برشلونة إن فريقه لم يستحق الخسارة في مباراة اليوم أمام ريال مدريد 1-2 في الكلاسيكو الذي أقيم اليوم الأحد في قمة مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني "الليجا".

بوسكيتس أضاف بعد المباراة :"لم نستحق الخسارة، لكن هذه هي كرة القدم، فكنا نعرف أنهم سيتركوا لنا الاستحواذ ويفاجئونا بالمرتدات بالسرعة".

وتابع :"هدف ريال مدريد الاول غير المُباراة، بعد ذلك سنحت لنا بعض الفُرص لكن لم نستغلها".

وزاد :" نعم اعتقد انه عقاب كبير لبرشلونة لأنه قدمنا مباراة جيدة خاصة في الشوط الاول وبعد ذلك كان ينتظروا المرتدات".

وواصل :"نحن في الشوط الثاني سيطرنا على المباراة لكن عانينا أكثر للوصول إلى منطقتهم. هذه هي كرة القدم كما قُلت، كانوا أكثر نجاعة منا".

وعن ركلة الجزاء المشكوك فيها قال بوسكيتس :"رأيت ذلك لكن هذا غير مهم، اعتقد الحكم كان جيدًا".

وحول تأثير الخسارة :" 3 نقاط تهرب منا والفارق سوف يتسع، علينا مواصلة القتال، عودة ديمبلي اعتقد سوف تُساعدنا".

وأوضح :" إنها خيبة أمل بعد كل المجهود والجهد الذي قدمناه ".

وأكمل :" الموسم طويل، والفريق في خط تصاعدي، ننتظر عودة ديمبيلي من أجل منحنا الإضافة التي تنقصنا".

واختتم :": عموما قدمنا مباراة جيدة، لم يحالفنا الحظ بالمقابل من هجمة واحدة ومن تسديدة سجلوا علينا".


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