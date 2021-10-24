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حبس لص الشقق السكنية في حلوان 4 أيام

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 06:39 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
داليا عادل
قررت نيابة حلوان الجزئية، حبس عنصر إجرامي تخصص نشاطه الأجرامي فى سرقة الشقق بأسلوب كسر الكالون، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة والمتهم.

تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من عامل، مقيم بدائرة القس بأنه عقب عودته لمسكنه إكتشف كسر كالون باب الشقة وسرقة (هاتفى محمول، جهاز لاب توب بالإنتقال وإجراء المعاينة تبين وجود آثار عنف بباب الشقة، وبعثرة بمحتوياتها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبـة أمكن تحديد مرتكب الواقعة (عنصر إجرامى مقيم بدائرة القسـم "له معلومات جنائية").

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الكالون"وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه.

بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، وإتهمه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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