"البيئة" تكشف 12 معلومة مهمة عن قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية



9- عدد المواد القانونية 33 مادة تضمن أن الدولة هي صاحبة السيادة على مواردها الأحيائية.



10- يعمل على استمرار الحقوق المادية والأدبية للممارسين التقليدين فيما يتصل بالموارد الإحيائية والمعارف التقليدية وصيانتها طبقا للأعراف السائدة.



11- إلزام بإثبات كيفية الحصول على الموارد الإحيائية وأن يكون بطريقة مشروعة، وتنظيم تدوينها بالسجل العيني.



12-يقوم بتشكيل الجهاز القومي للموارد الاحيائية والمعارف التقليدية واهدافه واختصاصاته، لوضع نظام التراخيص وآلياتها وتنظيم إصدارها والعقوبات والضبطية القضائية لمخالفه الأحكام المنصوص عليها.



صرحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عدة تصريحات عن مشروع إصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها.وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز معلومات عن إصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية:1_ يساهم القانون في سد فجوة تشريعية قائمة، حيث لا يوجد تشريع ينظم آليات التعامل مع الموارد الأحيائية والنفاذ إليها والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها.2- الموافقة على هذا القانون يعطى مصر ميزة نوعية فى الوفاء بالتزاماتها الدولية.3-يعتبر من أهم العوائد البيئية لمصر ومنها حماية الموارد الطبيعية للدولة المصرية وضمان استدامتها.4- كذلك توفير فرص عمل في مناطق كثيرة في انحاء الجمهورية.5-ويعتبر من ا لعوائد الاقتصادية والتي تقدر بمليارات الجنيهات سنويا.6- كما يعتبر من العوائد الرئيسية التي تتمثل في تقاسم المنافع سواء النقدية أو غير النقدية من حالات استخدام الموارد الإحيائية.7- يعمل علي تنمية مشاركة المجتمعات المحلية في المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الإحيائية والتقليدية.8- يتكون من اربع مواد للإصدار تحدد نطاق تطبيق هذا القانون وإصدار اللائحة التنفيذية لها والأنواع التي يسرها عليها والمستثناة من تأبيق احكامه.