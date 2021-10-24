نشوى مصطفى عن محمد صلاح: "اللي مشرفنا"

نشرت الفنانة نشوى مصطفى صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وتضمنت الصورة اللاعب محمد صلاح، وعلقت على الصورة، قائلة: "ابننا حبيبنا اللي مشرفنا ومفرحنا موووصلاح".



يذكر أن آخر أعمال نشوى مصطفى فيلم «شاومينج»، بطولة بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، حامد الشراب، أحمد سلطان، توني ماهر، وسامي مغاوري، من ﺗﺄﻟﻴﻒ أشرف حسني، وﺇﺧﺮاﺝ شادي أبوشادي.



