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نشوى مصطفى عن محمد صلاح: "اللي مشرفنا"

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 08:11 م
نشوى مصطفى
نشوى مصطفى
إسراء عبدالفتاح
نشرت الفنانة نشوى مصطفى صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتضمنت الصورة اللاعب محمد صلاح، وعلقت على الصورة، قائلة: "ابننا حبيبنا اللي مشرفنا ومفرحنا موووصلاح".

يذكر أن آخر أعمال نشوى مصطفى فيلم «شاومينج»، بطولة بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، حامد الشراب، أحمد سلطان، توني ماهر، وسامي مغاوري، من ﺗﺄﻟﻴﻒ أشرف حسني، وﺇﺧﺮاﺝ شادي أبوشادي.

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