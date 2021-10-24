قرار ناري من لابورتا ضد كومان.. طالع التفاصيل





سقط برشلونة في فخ الخسارة أمام غريمه الآزلي والتقليدي ريال مدريد، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.





وفجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة من العيار الثقيل بعد خسارة برشلونة أمام الفريق الملكي حيث أكدت بأن خوان لابورتا رئيس النادي يدرس إقالة الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق الكتالوني.





وأوضحت التقارير بأن أندريا بيرلو وتين هاج وكونتي بالإضافة إلى تشافي هرنانديز مدرب السد القطري من أبرز المرشحين لقيادة الفريق الكتالوني خلفا للهولندي رونالد كومان.



