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لوكاس فاسكيز: نستحق الفوز على برشلونة

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 07:31 م
ريال مدريد
ريال مدريد
علي نبوي
وصف لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد فوز فريقه على مضيفه برشلونة 2-1 في الكلاسيكو اليوم السبت بالنتيجة العادلة.

وقال فاسكيز بعد المباراة :"انتصار جيد للغاية، لقد قام الفريق بعمل رائع وكنا قادمون لتحقيق النصر. عمل الفريق عن كثب معاً حيث هاجموا ودافعوا معاً. النتيجة عادلة".

وأضاف :"الفريق أظهر أنه متحد للغاية وملتزم للغاية. نحن جائعون، نريد الفوز في كل مباراة لنصل إلى نهاية الموسم بخيارات الفوز بالألقاب".

وتابع :" : المدرب طلب منا أن ندافع سوياً في منطقة الجزاء وفي المنتصف. أهدي هذا الفوز والهدف لوالدي الذي يصادف يوم ميلاده اليوم. سعيد لمنحه هذا الهدف وهذا النصر".

وأكمل :"اليوم عيد ميلاد والدي، سعيد بمنحه الفوز والهدف".

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فاسكيز ريال مدريد برشلونة في الكلاسيكو

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