لوكاس فاسكيز: نستحق الفوز على برشلونة

وصف لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد فوز فريقه على مضيفه برشلونة 2-1 في الكلاسيكو اليوم السبت بالنتيجة العادلة.





وقال فاسكيز بعد المباراة :"انتصار جيد للغاية، لقد قام الفريق بعمل رائع وكنا قادمون لتحقيق النصر. عمل الفريق عن كثب معاً حيث هاجموا ودافعوا معاً. النتيجة عادلة".





وأضاف :"الفريق أظهر أنه متحد للغاية وملتزم للغاية. نحن جائعون، نريد الفوز في كل مباراة لنصل إلى نهاية الموسم بخيارات الفوز بالألقاب".





وتابع :" : المدرب طلب منا أن ندافع سوياً في منطقة الجزاء وفي المنتصف. أهدي هذا الفوز والهدف لوالدي الذي يصادف يوم ميلاده اليوم. سعيد لمنحه هذا الهدف وهذا النصر".





وأكمل :"اليوم عيد ميلاد والدي، سعيد بمنحه الفوز والهدف".