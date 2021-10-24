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"أسطورة وفخر العالم".. أوس أوس برفقة محمد صلاح

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 08:12 م
صلاح وأوس أوس
صلاح وأوس أوس
منار أشرف داود
نشر الفنان أوس أوس صورة تجمعه مع النجم كرة القدم محمد صلاح، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلق أوس أوس على الصورة قائلًا:"أسطورة وفخر العالم الله أكبر ربنا يزيدك كمان وكمان يا عالمي".


يذكر أن آخر أعمال الفنان أوس أوس مسرحية "صباحية مباركة" بطولة علي ربيع، وسليمان عيد، وطاهر أبو ليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ومن تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي.

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