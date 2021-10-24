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عاجل.. مانشستر يونايتد يستقر على مدرب الفريق الجديد خلفا لـ "سولشاير"

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 07:44 م
سولشاير
سولشاير
يسري محمد


تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، خسارة ثقيلة أمام نظيره ليفربول، وذلك بنتيجة خمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدرس مسؤولو مانشستر يونايتد إقالة المدرب جونار سولشاير المدير الفني للفريق، وذلك بعد أن قدم مستوى غير مرضي لعشاق الشياطين الحمر، خلال الفترة الأخيرة.

وكشفت تقارير صحفية بريطانية على أن إدارة مانشستر يونايتد، تدرس المفاضلة بين زين الدين زيدان وأنطونيو كونتي من أجل قيادة الفريق خلفاً لسولشاير، خلال الفترة المقبلة.

ويُعاني مانشستر يونايتد من تدهور في المستوي الفني خلال هذه الفترة، حيث تعثر أمام إيفرتون بهدف لمثله، قبل أن يتلقى خسارة كبيرة أمام ليستر سيتي برباعية.

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ليفربول كونتي سولشاير زيدان خسارة مانشستر يونايتد

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