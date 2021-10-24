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تطور جديد بشأن مفاوضات الزمالك لتمديد عقد بن شرقي

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 07:34 م
بن شرقي
بن شرقي
على خلاف

وضع مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب ملف تمديد عقد النجم الدولي المغربي أشرف بن شرقي على رأس أولويات الإدارة البيضاء في الفترة المقبلة.

 

تطور مفاوضات الزمالك لتمديد عقد بن شرقي

 

واستقر مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب على حسم ملف تجديد أشرف بن شرقي في الأيام المقبلة.

 

وتوصل مسؤولو النادي الأبيض إلى إتفاق مع النجم الدولي المغربي أشرف بن شرقي جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على كافة بنود التعاقد من حيث القيمة المالية ومدة التعاقد.

 

ويتبقى على إعلان مسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك تمديد عقد بن شرقي، فقط الاتفاق على قيمة الشرط الجزائي في حالة فسخ التعاقد من جانب أي طرف من الطرفين.

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ملف تجديد أشرف بن شرقي كورة رياضة تجديد أشرف بن شرقي أخبار الزمالك

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