حبس عصابة سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" بمصر القديمة

قسم شرطة مصر القديمة





بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة القسم.



ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهم حال استقلالهم دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ملك وقيادة أحدهم، وبحوزتهم (الهاتف المحمول المستولى عليه)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهم، وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بارتكاب (3) حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها لدى عميلهم "سيىء النية" ( أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب)، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين والمضبوطات واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أمرت نيابة مصر القديمة، اليوم الأحد، حبس ثلاثة متهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" بمصر القديمة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.كان تلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بأنه حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة القسم، فوجئ بقيام 3 أشخاص يستقلون دراجة نارية قام أحدهم بسرقة هاتفه المحمول بأسلوب "الخطف" ولاذوا بالفرار.