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طبيب بارز يكشف تفاصيل جديدة حول نجاح زراعة كلية خنزير في جسم الإنسان

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 07:42 م
الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى في العالم
الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى في العالم
كساب أحمد
قال الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى في العالم، إن كلى الخنزير من الناحية المناعية والجينية قريبة من كلى الإنسان، وبعد إجراء التعديل عليها أصبحت قريبة من كلى الإنسان، ومن ثم تم نقل الكلى لمريض يعاني من موت جذع المخ، وعاشت الكلى لمدة 54 يومًا، وهذه خطوة سيأتي بعدها خطوات عديدة، لكي يتم استخدام هذه الطريقة بصورة اعتيادية.
 
كلى الخنزير
 وتابع "غنيم"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن البحث العلمي لا يتوقف في العالم، معقبًا: "نرجو أن يكون هناك اهتمام جاد بالبحث العلمي، حتى نشارك الإنسان التقدم في كافة المجالات"

زراعة الكلى
 وأضاف أن زراعة الكلى التي تجرى الآن ما بين الأحياء، خاصة ما بين الأقارب، أو بدون الأقارب شريطة عدم تقاضي أي مقابل مادي، ولكن هذا الأمر لا يطبق في الواقع، فالمتطوع أو الشخص الذي يريد أن يبرع بكليته يحصل على أجر مادي، ويتحدث بأنه يقوم بهذا الأمر لوجه الله.

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