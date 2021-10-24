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صحيفة بريطانية تكشف اعتزام الاتحاد الأوروبي لإعادة إرسال بعثته الدبلوماسية إلى كابل

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 07:40 م
بوابة الفجر
وكالات

كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن الاتحاد الأوروبي ينوي إعادة إرسال بعثته الدبلوماسية إلى العاصمة الأفغانية كابل في غضون شهر، من أجل تكثيف الاتصالات مع حركة "طالبان".

 

ووفقا للصحيفة، فقد تم إرسال بعثة إلى أفغانستان الشهر الماضي لدراسة إمكانية إعادة ممثلي الاتحاد الأوروبي إلى هناك.

 

وكانت حركة "طالبان" دعت في سبتمبر الماضي سفارات العالم إلى إعادة فتح مكاتبها في كابل.

 

يذكر أنه في أغسطس المنصرم، أعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية بيتر ستانو، إجلاء جميع موظفي بعثات الاتحاد الأوروبي وعائلاتهم عن أفغانستان.

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كابل الاتحاد الاوروبي

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