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بعد اقتراب إقالته.. كشف حساب "سولشاير" مع مانشستر يونايتد (بداية مًضيئة ونهاية باهتة)

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 07:41 م
سولشاير
سولشاير
علاء خليف
كشفت تقارير صحفية، بأن إدارة مانشستر يونايتد قررت إقالة النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني للفريق من منصبه بعد السقوط المدوي على ملعب أولد ترافورد أمام ليفربول.

وخسر مانشستر يونايتد على ملعبه أمام ليفربول بنتيجة 5 – 0 في المباراة التي جرت بينهما مساء الأحد ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الانجليزي.

كشف حساب النرويجي سولشاير مع مانشستر يونايتد

تولى النرويجي سولشاير تدريب مانشستر يونايتد بشكل مؤقت في الفترة من 19 ديسمبر 2018 وحتى 28 مارس 2019 وقاد الفريق في 19 مباراة خلال تلك الفترة وحقق 14 انتصارا وتعادلين و3 هزائم وسجل لاعبوه 40 هدفا واستقبلت شباكه 17 هدفا.

النتائج والأداء الجيد الذي قدمه مانشستر يونايتد تحت قيادة سولشاير دفعت إدارة النادي لتوقيع عقدًا رسميًا معه لتدريب الفريق حتى عام 2024.

وقاد "سولشاير" مانشستر يونايتد 145 مباراة خلال تلك الفترة، حقق 77 انتصارا، وخسر 36 مباراة، وتعادل في 32 مباراة، سجل لاعبوه 277 هدفا، واستقبلت شباكه 173 هدفا.

كونتي وزيدان أبرز المرشحين لخلافة "سولشاير"

أوضحت التقارير بأن الإيطالي أنطونيو كونتي على رأس المرشحين لقيادة الفريق في حال إقالة سولشاير من منصبه، كذلك الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني السابق لفريق ريال مدريد الإسباني.

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 14 نقطة، وسيواجه توتنهام في الجولة المقبلة من منافسات البريميرليج.

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