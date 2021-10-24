Advertisements

مريهان حسين لمحمد صلاح: "ربنا يحميك"

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 08:49 م
ميريهان حسين
ميريهان حسين
منار أشرف داود
شاركت الفنانة مريهان حسين جمهورها بفيديو أثناء ماتش محمد صلاح من خلال شاشة التلفزيون، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلقت "حسين على الفيديو" قائلة ربنا يحميك يا فخر مصر والعالم".

ويذكر أن آخر أعمال مريهان حسين، مسلسل "ختم النمر"، وهو من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، إسلام جمال، حنان سليمان، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، رشد الشامي، وفاء سالم.

https:www.instagram.comtvCVa4PoflJ_M?utm_medium=copy_link

الكلمات المفتاحية

مريهان حسين محمد صلاح ختم النمر انستجرام الفجر

أخبار تهمك

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير

منذ 11 دقائق

عاجل.. نجم الزمالك يوافق على تجديد عقده

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل - مرتضي منصور عبر "الفجر" يحسم مصير كارتيرون.. ويُفجر مفاجآت من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

صلاح يُبدع.. تعرف على تقييم لاعبي ليفربول أمام مانشستر يونايتد

منذ 42 دقيقة

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على عودة مرتضي منصور

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - قرار ثوري من إدارة مانشستر يونايتد ضد سولشاير بعد كارثة ليفربول.. وتحديد المدرب البديل

منذ ساعتين و 16 دقيقة

كلوب: النتيجة أمام اليونايتد جنونية.. وصلاح يريد البقاء مع ليفربول

منذ أقل من ساعة

عاجل- أول تعليق من محمد صلاح بعد خماسية ليفربول في مانشستر يونايتد

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من سولشاير بعد الخسارة أمام ليفربول

منذ 41 دقيقة

جماهير برشلونة تعتدي على كومان بعد الخسارة أمام ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من كومان بعد الخسارة أمام ريال مدريد

منذ ساعتين و 33 دقيقة

بعد فضيحة ليفربول.. نجم مانشستر يونايتد يعتذر لجماهيره

منذ ساعة الا ربع

قرار ناري من لابورتا ضد كومان.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. مانشستر يونايتد يستقر على مدرب الفريق الجديد خلفا لـ "سولشاير"

منذ ساعتين

خبير لوائح يفجر مفاجأة جديدة عن مرتضى منصور

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

أحمد صلاح حسني في كواليس "ختم النمر"

مسلسل ختم النمر الحلقة 16 تتصدر محرك البحث "جوجل"

مريهان حسين تهنئ الأقباط بعيد السيدة العذراء

ميريهان حسين تشعل "إنستجرام" بإطلالة قصيرة

مريهان حسين تثير الجدل بحركات فرعونية

شم النسيم في رمضان كريم.. مريهان حيسن تهنئ جمهوها بشم النسيم

‎الفجر‎
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
09:34 م

عاجل- مانشستر يونايتد يتخذ قراراً نارياً ضد سولشاير

عاجل - قرار ثوري من إدارة مانشستر يونايتد ضد سولشاير بعد كارثة ليفربول.. وتحديد المدرب البديل

07:29 م

عاجل.. الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز

07:58 م

عاجل.. مانشستر يونايتد يستقر على مدرب الفريق الجديد خلفا لـ "سولشاير"

07:44 م

أول تعليق من سولشاير بعد الخسارة أمام ليفربول

09:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements