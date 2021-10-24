مريهان حسين لمحمد صلاح: "ربنا يحميك"

شاركت الفنانة مريهان حسين جمهورها بفيديو أثناء ماتش محمد صلاح من خلال شاشة التلفزيون، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلقت "حسين على الفيديو" قائلة ربنا يحميك يا فخر مصر والعالم".



ويذكر أن آخر أعمال مريهان حسين، مسلسل "ختم النمر"، وهو من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، إسلام جمال، حنان سليمان، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، رشد الشامي، وفاء سالم.



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