سميرة سعيد تروج لحفلها بدار الأوبرا

روجت الفنانة سميرة سعيد لحفلها بدار الأوبرا المقرر لها تنعقد في 2 نوفمبر القادم، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشرت الفنانة سميرة سعيد، صورة للبوستر الرسمي للحفل، وعلقت عليها: "لقاء جديد مع جمهوري في دار الاوبرا المصرية يوم 2 نوفمبر".



يذكر أن آخر أعمال سميرة سعيد، هي أغنية "مون شيري mon chéri"، من كلمات محمد القاياتي، ألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب، ميكس وماستر خالد عز.