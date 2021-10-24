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سميرة سعيد تروج لحفلها بدار الأوبرا
الأحد 24/أكتوبر/2021 - 09:13 م
إسراء عبدالفتاح
روجت الفنانة سميرة سعيد لحفلها بدار الأوبرا المقرر لها تنعقد في 2 نوفمبر القادم، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ونشرت الفنانة سميرة سعيد، صورة للبوستر الرسمي للحفل، وعلقت عليها: "لقاء جديد مع جمهوري في دار الاوبرا المصرية يوم 2 نوفمبر".
يذكر أن آخر أعمال سميرة سعيد، هي أغنية "مون شيري mon chéri"، من كلمات محمد القاياتي، ألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب، ميكس وماستر خالد عز.
ونشرت الفنانة سميرة سعيد، صورة للبوستر الرسمي للحفل، وعلقت عليها: "لقاء جديد مع جمهوري في دار الاوبرا المصرية يوم 2 نوفمبر".
يذكر أن آخر أعمال سميرة سعيد، هي أغنية "مون شيري mon chéri"، من كلمات محمد القاياتي، ألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب، ميكس وماستر خالد عز.