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سميرة سعيد تروج لحفلها بدار الأوبرا

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 09:13 م
سميرة سعيد
سميرة سعيد
إسراء عبدالفتاح
روجت الفنانة سميرة سعيد لحفلها بدار الأوبرا المقرر لها تنعقد في 2 نوفمبر القادم، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت الفنانة سميرة سعيد، صورة للبوستر الرسمي للحفل، وعلقت عليها: "لقاء جديد مع جمهوري في دار الاوبرا المصرية يوم 2 نوفمبر".

يذكر أن آخر أعمال سميرة سعيد، هي أغنية "مون شيري mon chéri"، من كلمات محمد القاياتي، ألحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب، ميكس وماستر خالد عز.

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سميرة سعيد دار الأوبرا المصرية حفل سميرة سعيد إنستجرام سميرة سعيد

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