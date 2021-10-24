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ننشر خطوات الحصول على رخصة عربة طعام متنقلة

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 07:47 م
عربة طعام متنقلة
عربة طعام متنقلة
ازدادت عربة الطعام المتنقلة من ضمن المشروعات الأكثر انتشارا والتي يلجأ إليها الشباب خلال الفترة الماضية، في ظل حرص القيادة السياسية على دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغيرة، لدعم الشباب من خلال تقديم قروض، وتنظيم هذا من خلال إصدار قانون رقم 92 لسنة 2018 المعني بتنظيم وتشجيع وحدات عربات الطعام المتنقلة المعروف "عربات الطعام المتنقلة". 

وسنستعرض لكم خلال السطور التالية، شروط وخطوات الحصول على ترخيص عربة طعام، ومواصفات الأماكن التي يمكن إقامة بها المشاريع، وذلك من خلال مراكز التكنولوجية بالأحياء، والتي تمثل المحافظة بالهيئة العامة للاستثمار، وذلك في السطور التالية:-

شروط الحصول على ترخيص عربة طعام متنقلة

يمكن للراغبين في الحصول على ترخيص عربة طعام متنقلة، التقدم بطلب إلى مركز التكنولوجيا للأحياء، بعد تطبيق بعض الشروط، من خلال اتباع الآتي:

يجب أن يكون مقدم الطلب من سكان المحافظة.

الطلب المقدم يكون للحي المختص التابعة له إداريا، والذي سيكون مركز عربة الطعام المتنقل.

أن يكون طالب الترخيص مصري الجنسية.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

ألا يكون مقدم طلب الرخصة قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

يمكن للجمعيات الأهلية والمؤسسات الأهلية التقدم للحصول على الترخيص.

الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص عربة متنقلة
عند التقديم عند الحصول على رخصة عربة طعام متنقلة، يجب أن يقدم طلب موضح به اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته، بالإضافة إلى بعض المستندات والطلبات الأخرى مثل..

يجب أن يكون الطلب موضح به نوع الوحدة والمساحة اللازمة لها والحيز الجغرافي المطلوب الترخيص به.

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

صحيفة الحالة الجنائية حديثة صادرة، بما لا يجاوز 3 أشهر سابقة على تقديم طلب الترخيص.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أو تأجيلها بالنسبة للذكور.

شهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث.

ترخيص سار لتسيير الوحدة من قسم المرور المختص إذا كانت من المركبات المعدة للسير على الطرق.

شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تفيد معاينة المركبة أو العربة أو المنصة أيا كان شكلها.

استيفاء العربة أو المركبة للاشتراطات والمواصفات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة.

إذا قدم طلب الترخيص من إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الصناديق المعنية للمشروعات الخدمية والتنموية يشترط تقديم ملخص نظامها الأساسي المعتمد من الجهة الإدارية وبما يفيد ثبوت شخصيتها الاعتبارية، على أن يتضمن نظامها الأساسي نصا يسمح لها بالعمل في مجال وحدات الطعام المتنقلة واسم المسؤول عن الوحدة أو المشغل القائم عليها.

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عربة طعام متنقلة رخصة عربة طعام متنقلة

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