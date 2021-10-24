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عاجل- أول تعليق من محمد صلاح بعد خماسية ليفربول في مانشستر يونايتد

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 07:53 م
محمد صلاح
محمد صلاح

عبر المصري محمد صلاح لاعب ليفربول عن سعادته بفوز فريقه الكبير على مانشستر يونايتد بنتيجة ٥-٠ في قمة مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

 

وسجل صلاح ثلاثة أهداف "هاتريك" في فوز فريقه الكبير على مانشستر يونايتد فيما سجل نابي كيتا ودييجو جوتا الهدفين الآخرين.

 

صلاح قال بعد المباراة :"أنا سعيد بالهاتريك ومن الصعب أن تفوز بخمسة أهداف خارج أرضك، سيطرنا على المباراة وسهلناها على أنفسنا".

 

وأضاف :"سيطرنا على المباراة ، كان يجب علينا تقديم 100% من مستوانا، حاولنا اللعب بطريقتنا وأعتقد أننا استطعنا فعل ذلك".

 

وتابع :"الفوز بخماسية في هذا الملعب أمر رائع ، علمنا أنها ستكون مباراة صعبة لكننا أدرناها بالطريقة التي نريدها".

 

وواصل :"مصدوم من النتيجة لكن  بعد نهاية الشوط الأول كنّا نريد أن نسجل أهدافًا أكثر".

 

وزاد :"كنّا على علم بأنهم سيضغطون وطبقنا ما طُلب منا، ونجحنا في تحقيق الانتصار والحصول على النقاط الثلاث".

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