عبد الله النجار عن إمام مسجد بسيدني: يحتاج إلى علاج نفسي (فيديو)

رد الدكتور عبد الله النجار، عضو مجلس البحوث الإسلامية، على التصريحات المثيرة للجدل من مصطفى راشد إمام أحد المساجد في أستراليا والذي شكك في مواقيت الصلاة والصيام ومولد النبي وغيرها من الأمور.



البحوث الإسلامية

وقال عضو مجلس البحوث الإسلامية، خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد، إن المدعو مصطفى راشد يلجأ إلى الآراء الشاذة ومبدأ خالف تعرف محذرا الناس من هذه الآراء الضالة والتافهة.



علاج نفسي

وأضاف أن من يسمى بمصطفى راشد يحتاج إلى علاج نفسي وإصلاحه من الأمور المتعذرة والصعبة ويجب على المسلمين الإعراض عن هذه الأمور.





