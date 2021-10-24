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عبد الله النجار عن إمام مسجد بسيدني: يحتاج إلى علاج نفسي (فيديو)

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 07:55 م
مصطفى راشد
مصطفى راشد
كساب أحمد
رد الدكتور عبد الله النجار، عضو مجلس البحوث الإسلامية، على التصريحات المثيرة للجدل من مصطفى راشد إمام أحد المساجد في أستراليا والذي شكك في مواقيت الصلاة والصيام ومولد النبي وغيرها من الأمور.

البحوث الإسلامية
وقال عضو مجلس البحوث الإسلامية، خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأحد، إن المدعو مصطفى راشد يلجأ إلى الآراء الشاذة ومبدأ خالف تعرف محذرا الناس من هذه الآراء الضالة والتافهة.

علاج نفسي
وأضاف أن من يسمى بمصطفى راشد يحتاج إلى علاج نفسي وإصلاحه من الأمور المتعذرة والصعبة ويجب على المسلمين الإعراض عن هذه الأمور.


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مصطفى راشد مسجد علاج نفسي عبد الله النجار سيدني البحوث الإسلامية

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