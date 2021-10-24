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سقوط جديد للنصر أمام الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 07:55 م
بوابة الفجر
يسري محمد
تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق من تحقيق الفوز على حساب نظيره نادي النصر، وذلك بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

دخل النصر هذا اللقاء بالتشكيل الآتي:- 

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: عبد الإله العمري، فونيس موري، سلطان الغنام، محمد قاسم

خط الوسط: الصليهم، عبدالله الخيبري، سامي النجعي، ماشاريبوف

الهجوم: تاليسكا، عبدالرزاق حمد الله

تمكن فيليب كيس مدافع فريق الاتفاق من التوقيع على هدف اللقاء الوحيد عند الدقيقة 75 من زمن الشوط الثاني، عن طريق ركلة جزاء.

وبهذا الفوز رفع الاتفاق رصيده إلى النقطة 10 محتلا المركز الـ 12، بينما تجمد رصيد النصر عند النقطة الـ 12 محتلاً المركز الـ 6.

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الدوري السعودي للمحترفين الدوري السعودي الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين

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