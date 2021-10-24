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الهيئة الدولية للري: مصر نموذج فريد في إدارة الموارد المائية

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 07:57 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هدى عبدالرازق
قال الدكتور محمد عبدالمنعم شحاتة، نائب رئيس شرفي للهيئة الدولية للري والصرف، إن ملف المياه يحظى باهتمام بالغ في مصر من كل المستويات.
 
أسبوع القاهرة للمياه 
وأشار "شحاتة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن أسبوع القاهرة للمياه يهدف إلى رفع الوعي محليا ودوليا بقضية الحفاظ على الموارد المائية، مؤكدا أن مصر حريصة على التعاون مع كل دول حوض النيل وبالأخص السودان وأثيوبيا.

إدارة الموارد المائية
وأكد أن أقرب طريق لحل أي أزمة قائمة هو الحوار، لافتا إلى أن مصر وضعت خطة متكاملة لإدارة الموارد المائية بتكلفة قد تصل إلى 100 مليار دولار، مؤكدا أن مصر أصبحت نموذج فريد في إدارة الموارد المائية المحدودة.

الكلمات المفتاحية

مصر الهيئة الدولية للري الموارد المائية السيسي أسبوع القاهره للمياه

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