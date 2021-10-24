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عاجل.. الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 07:58 م
الاهلي وبيراميدز
الاهلي وبيراميدز
محمد الدمتناوي
دخل مسؤولو النادي الأهلي، في مفاوضات مع محمد حمدي الظهير الأيسر لنادي بيراميدز، تمهيدًا للتعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

حيث كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن مسؤولي القلعة الحمراء دخلوا في مفاوضات مع محمد حمدي، الذي يحق له الرحيل عن بيراميدز في نهاية الموسم المقبل، في ظل عدم تجديد عقده مع الفريق السماوي.

ويرغب مسؤولو النادي الأهلي في دعم مركز الظهير الأيسر بلاعب متميز، في ظل مشاركة علي معلول بصفة أساسية، وتعرضه للارهاق في أوقات صعبة من الموسم.

ويعد محمد حمدي ناشئ النادي الأهلي، قبل أن يرحل عن الفريق في صيف 2016 لينضم لصفوف المصري البورسعيدي ومنه إلى نادي بيراميدز.

الكلمات المفتاحية

بيراميدز الدوري المصري الاهلي

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