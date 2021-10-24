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مفاجأت في تشكيل الأهلي المتوقع ضد الإسماعيلي في الدوري

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 08:02 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراة الاسماعيلي القادمة في أولى جولات الفريق بمسابقة الدوري المصري المتتاز.

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الاسماعيلي

ومن المنتظر أن يشهد تشكيل الأهلي في المباراة المقلة تواجد عدد من الصفقات الجديدة أبرزها لويس ميكيسوني الذي تألق في آخر مشاركة له بالإضافة إلى الجنوب أفريقي بيرسي تاو بعد أن تعافى من الإصابة.

ومن المتوقع أن يشارك أيضا عمار حمدي وأحمد عبدالقادر وحسام حسن حال احتياج الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء لخدمات الثلاثي.

وتقام مباراة الأهلي والدراويش بعد غد الأربعاء على ملعب برج العرب بالأسكندرية في إطار منافسات الأسبوع الأول من مسابقة الدوري العام.

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