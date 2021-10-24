جماهير برشلونة تعتدي على كومان بعد الخسارة أمام ريال مدريد

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة أمام نظيره نادي ريال مدريد، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني الممتاز.





أقيمت المباراة في تمام الساعة الرابعة والربع بتوقيت القاهرة، والخامسة والربع بتوقيت مكة المكرمة وذلك عصر اليوم الأحد، على ملعب الكامب نو.





وقامت جماهير برشلونة بالإعتداء على المدرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني للبرسا، أثناء خروجه من ملعب الكامب نو بعد الخسارة أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، بهدفين دون رد.





وأصبح رونالد كومان ثاني مدرب في تاريخ الدوري الأسباني يخسر أول ثلاث مباريات له في الكلاسيكو، بعد باتريك أوكونيل بين عامي 1935 و 1940 ، أيضًا مع برشلونة.



