Advertisements

السفير التشيكي: معرض ملوك الشمس لاقى نجاحًا كبيرًا ببلادنا

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 08:09 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
أعرب السفير التشيكي والوفد المرافق له عن سعادتهم باستضافة بلادهم لمعرض ملوك الشمس، لافتين إلى أن المعرض لاقي نجاحا كبيرًا وإقبالًا من المواطنين التشيك والدول الأوروبية المجاورة لها أيضا مما دفع الحكومة التشيكية إلى طلب تمديد استضافة هذا المعرض مرتين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمع بين وزير السياحة والآثار السفير جان فولك سفير جمهورية التشيك لدى مصر، والدكتور Tomas Zima رئيس جامعة تشارلز التشيكية، اليوم الأحد، بمقر الوزارة بالزمالك، لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجالي السياحة والآثار.

حضر اللقاء الدكتور Miroslav Parta نائب رئيس الجامعة، والسيد Oldrich Vondrouska المستشار الثقافي التشيكي، والأستاذة يمني البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، والوزير مفوض داليا عبد الفتاح المشرف العام على الادارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

استهل الوزير اللقاء بالترحيب بالسفير ورئيس الجامعة والوفد المرافق لهما، مشيدا بالعلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات خاصة مجالي السياحة والآثار.

وقد تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال السياحة بما يعمل على دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من التشيك إلي مصر، وكذلك تبادل الخبرات والتدريب في مجال العمل الأثري من حفائر وترميم.

وخلال اللقاء، أعرب الوزير عن كامل تقديره لثقة الحكومة التشيكية في الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الحكومة المصرية، حيث يعد السائحين التشيك من أوائل الجنسيات التي استقبلتها مصر بعد استئناف الحركة السياحية الوافدة لها في يوليو 2020.

يُذكر معرض ملوك الشمس عاد إلى القاهرة في شهر أكتوبر الجاري، وكان يضم 90 قطعة أثرية من نتاج أعمال حفائر البعثة التشيكية في منطقة أبو صير الأثرية، من بينها رأس تمثال للملك "رع-نفر-اف"، ومجموعة من التماثيل من الدولة القديمة منها تمثال لكاتب وتماثيل لكبار رجال الدولة والموظفين ومجموعة من الأواني الكانوبية، بالإضافة إلى عشرة تماثيل اوشابتي من الفيانس.

أخبار تهمك

بعد اقتراب إقالته.. كشف حساب "سولشاير" مع مانشستر يونايتد (بداية مًضيئة ونهاية باهتة)

منذ 42 دقيقة

بعد عودته للزمالك.. مفاجأة جديدة قد تعيد مرتضى منصور إلى الصفر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مانشستر يونايتد يستقر على مدرب الفريق الجديد خلفا لـ "سولشاير"

منذ 39 دقيقة

قرار ناري من لابورتا ضد كومان.. طالع التفاصيل

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من كومان بعد الخسارة أمام ريال مدريد

منذ ساعة و 11 دقيقة

أول تعليق من بوسكيتس بعد الهزيمة أمام ريال مدريد في الكلاسيكو

منذ أقل من ساعتين

"الملك المصري".. 7 أرقام قياسية حققها محمد صلاح بعد "هاتريك" مانشستر يونايتد

منذ ساعة

تطور جديد بشأن مفاوضات الزمالك لتمديد عقد بن شرقي

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من أنشيلوتي بعد الفوز على برشلونة في الكلاسيكو

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل - مرتضى منصور يفجر مفاجأة من العيار الثقيل.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول رد فعل من الأهلي على عودة مرتضي منصور

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. حارس الأهلي مهدد بالرحيل عن الفريق

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل- أول تعليق من محمد صلاح بعد خماسية ليفربول في مانشستر يونايتد

منذ نصف ساعة

عاجل - مرتضي منصور عبر "الفجر" يحسم مصير كارتيرون.. ويُفجر مفاجآت من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - قرار ثوري من إدارة مانشستر يونايتد ضد سولشاير بعد كارثة ليفربول.. وتحديد المدرب البديل

منذ أقل من ساعة
‎الفجر‎
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:29 م

عاجل - قرار ثوري من إدارة مانشستر يونايتد ضد سولشاير بعد كارثة ليفربول.. وتحديد المدرب البديل

عاجل.. مانشستر يونايتد يستقر على مدرب الفريق الجديد خلفا لـ "سولشاير"

07:44 م

قرار ناري من لابورتا ضد كومان.. طالع التفاصيل

07:28 م

عاجل- أول تعليق من محمد صلاح بعد خماسية ليفربول في مانشستر يونايتد

07:53 م

عاجل.. الأهلي يقترب من خطف نجم بيراميدز

07:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات مليارديرات فى مصر.. نجمة ضائعة على عرش الماس (قصص حقيقية)

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 365 يوما لتحضير "ناصر 56" قبل تصويره

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الحرب الأمريكية غير المعلنة بسبب لقاح كورونا

Advertisements