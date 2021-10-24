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عاجل- التشكيل الرسمي لمواجهة إنتر ميلان ويوفنتوس في قمة الكالتشيو
الأحد 24/أكتوبر/2021 - 08:12 م
مصطفى صابر
أعلن كلا المدربين إنزاجي مدرب إنتر ميلان وأليجري مدرب يوفنتوس عن الشكيل الرسمي لفريقهم، في قمة الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.
وستقام المباراة بعد قليل على ملعب " سان سيرو " في تمام الساعة 8:45 بتوقيت مصر وفي تمام الساعة 9:45 بتوقيت السعودية.
وتأتي تشكيلة إنتر ميلان لمواجهة يوفنتوس كالتالي :
في حراسة المرمى: هاندانوفيتش
في خط الدفاع: باستوني - دي فريج - سكرينيار
في خط الوسط: بيريسيتش - بروزوفتش - هاكان - باريلا - دارميان
في خط الهجوم: دزيكو - لاوتارو
بينما جاءت تشكيلة يوفنتوس لمواجهة إنتر ميلان كالتالي:
في حراسة المرمى: تشيزني
في خط الدفاع: ساندرو - كيليني - بونوتشي - دانيلو
في خط الوسط: بيرنارديسكي - ماكيني - لوكاتيلي - كوادرادو
في خط الهجوم: كولوسيفسكي - موراتا