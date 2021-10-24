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عاجل- التشكيل الرسمي لمواجهة إنتر ميلان ويوفنتوس في قمة الكالتشيو

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 08:12 م
إنتر ميلان ويوفينتوس
إنتر ميلان ويوفينتوس
مصطفى صابر
أعلن كلا المدربين إنزاجي مدرب إنتر ميلان وأليجري مدرب يوفنتوس عن الشكيل الرسمي لفريقهم، في قمة  الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

وستقام المباراة بعد قليل  على ملعب " سان سيرو " في تمام الساعة 8:45 بتوقيت مصر وفي تمام الساعة 9:45 بتوقيت السعودية.

وتأتي تشكيلة إنتر ميلان لمواجهة يوفنتوس  كالتالي :


في حراسة المرمى: هاندانوفيتش

في خط الدفاع: باستوني - دي فريج - سكرينيار

في خط الوسط: بيريسيتش - بروزوفتش - هاكان - باريلا - دارميان

في خط الهجوم: دزيكو - لاوتارو


بينما جاءت تشكيلة يوفنتوس لمواجهة إنتر ميلان كالتالي: 

في حراسة المرمى: تشيزني

في خط الدفاع: ساندرو - كيليني - بونوتشي - دانيلو

في خط الوسط: بيرنارديسكي - ماكيني - لوكاتيلي - كوادرادو

 في خط الهجوم: كولوسيفسكي - موراتا

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