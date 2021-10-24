"خدهم ورا مصنع الكراسي".. الباز: عبقرية صلاح أسقطت مانشستر يونايتد

قال الإعلامي محمد الباز، إن هناك حالة من السعادة والنشوة يعيشها عشاق اللاعب المصري محمد صلاح اليوم، بعد نجاحه في تسجيل 3 أهداف اليوم في شباك مانشستر يونايتد، ليفوز فريقه ليفربول بنتيجة 5ــ 0.



وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، مساء الأحد، أن الصحف العالمية أصبحت عاجزة عن وصف عبقرية اللاعب محمد صلاح، لافتا إلى أن صلاح دخل اليوم بقدميه أرض المعجزات.



وتابع: "هذا الشاب خرج من قرية مصرية ولكن كان لديه حلم، وممكن لو كان كمل في مصر كان هيكون نجم أيضًا، ولكنه اختار الوصول للعالمية".



وأوضح، أن مانشيستر يونايتد سقط اليوم أمام عبقرية صلاح، متابعا: "ليفربول خد مانشيستر يونايتد ورا مصنع الكراسي بالتعبير الشعبي النهاردة، والنهاردة محمد صلاح هو سفاح الدوري الإنجليزي".



ولفت محمد الباز، إلى أن أداء صلاح سلس وبسيط جدا، ولكنه يحقق في الدوري الإنجليزي معجزة باسمه وباسم المصريين.

