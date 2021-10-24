برلمانية: كلمة السيسي أكدت على موقف مصر الثابت تجاه قضية سد النهضة

ثمنت النائبة إحسان شوقي، عضو مجلس النواب، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في افتتاح أسبوع القاهرة للمياه في دورته الرابعة 2021، بمشاركة عدد من رؤساء الدول، ووزراء المياه على مستوى العالم.



الرئيس السيسي

وقالت "شوقي" في تصريحات صحفية لها اليوم، إن القيادة السياسية الحكيمة تبذل ما بوسعها لاستغلال كافة الموارد المائية، وذلك بهدف تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة، موضحة أن الرئيس يمتلك نظرة مستقبلة ورؤية ممتازة.



قضية سد النهضة

وأضافت عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس السيسي أكدت على موقف مصر الثابت والواضح تجاه قضية سد النهضة، وسعيها المستمر لإنهاء الأزمة بالمفاوضات، دون الإضرار بمصالح الآخرين.



وأوضحت النائبة، أن هناك تعنت من قبل إثيوبيا، وذلك يعد انتهاكًا صريحًا للقوانين والأعراف الدولية، وتابعت: "مصر لن تفرط في نقطة مياه واحدة من حقوقها".

