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النيابة العامة: كل إشارة أو قول أوفعل تحمل مدلول جنسي هي "تحرش"

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 08:47 م
النيابة العامة
النيابة العامة
وكالات
أكدت ‏‎النيابة العامة، أن جريمة التحرش هي كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.

وشددت على أن عقوبات جريمة المتحرش المقترنة بظروف مشددة تشمل حالة العودة إلى ارتكاب أي من السلوكيات المجرمة طبقًا لنظام مكافحة جريمة التحرش.

ولفتت إلى أن العقوبات هي السجن مدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال.

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