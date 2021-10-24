خبير لوائح يفجر مفاجأة جديدة عن مرتضى منصور

أكد طلال عبد اللطيف، خبير اللوائح الرياضية، أن المخالفات المالية التي تحدثت عنها وزارة الشباب والرياضة مازالت قيد التحقيق.





وأضاف خلال تصريحات متلفزة: "لم يتم توجيه الدعوة لمجلس مرتضى منصور للرد على المخالفات المالية، وحتى الأن لم يتواجد أي أمر بهذا القرار".





وواصل "يحق لمرتضى منصور الترشح لانتخابات نادي الزمالك، لأنه لا يوجد أي قرار نهائي ضد مرتضى منصور، وإذا كان هناك قرار رسمي ونهائي لا يحق له الترشح لانتخابات الزمالك".





وأكمل "وزارة الرياضة لها الحق في عمل استشكال على قرار رفع الإيقاف عن مرتضى منصور خلال 60 يوما".





واختتم "الاستشكال لا يوقف التنفيذ والأمر يستغرق وقتا كبيرا، ومرتضى منصور رئيس الزمالك حاليا بقرار من محكمة القضاء الإداري".