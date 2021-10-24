بسمة وهبة عن تألق محمد صلاح: "بسبب السحر الحلال اللي في حياته"

أشادت الإعلامية بسمة وهبة، بأداء النجم المصري محمد صلاح، بعدما قاد فريقه ليفربول للفوز على مضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة 5-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب "أولد ترافورد"، في قمة الجولة التاسعة لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.



مو صلاح

وقالت "وهبة"، خلال برنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، مساء الأحد، "من ساعة صلاح كتب تاريخ جديد وحطم أرقام قياسية جديدة، والأهم من كل ده إنه مستمر في تقديم أفضل أداء ليه في ملاعب إنجلترا.. ليفربول بقيادة صلاح النهاردة حقق نتيجة تاريخية وهزم مانشيستر يونايتد بقيادة كريستيانو رونالدو.. ومش بس كده ده صلاح كتب لنفسه تاريخ جديد وأحرز هاتريك.. 3 أهداف بتوقيع صلاح في شباك فريق كبير زى اليونايتد دى حاجة كبيرة مش حاجة بسيطة ولا سهلة.. بس هو صلاح كده بيحقق الكبير والصعب.. ودا بسبب السحر الحلال اللى في حياته، ورضا أبوه وأمه".



وتابعت: "محمد صلاح بأهدافه في مانشيستر يونايتد النهاردة حطم رقم قياسى جديد وفقا لموقع ترانسفير ماركت، العالمي المتخصص في أرقام وإحصائيات لاعبي كرة القدم.. وبقي أكثر لاعب أفريقي تسجيلًا للأهداف في مباريات متتالية داخل أوروبا.. طبعا ده غير إنه كده خلاص كمان حطم الرقم القياسى بتاع دروجبا وبقى صلاح الأكثر تهديفا.. ده غير أن صلاح حطم الرقم القياسي للأسطورة ليفربول ستيفن جيرارد، كأفضل هداف لليفربول في دوري أبطال أوروبا".



صلاح في ملاعب أوروبا

وأضافت: "اللي بيعمله صلاح في ملاعب أوروبا إنه بيكتب تاريخ جديد ليه ولمصر، وبقول لمصر لأن صلاح كان سبب إن الإنجليز يغنوا لمصر، كان سبب إن جرائم العنصرية ضد العرب والمسلمين تنخفض، كان سبب إن عالم الكورة يبص تانى ناحية مصر وتاريخها الكروى، اللى بيعمله صلاح في ملاعب أوربا نموذج لازم كل ولادنا وشبابنا يبصوا عليه ويذاكروه.. يعرفوا إن الأحلام ممكن تكون واقع بالاجتهاد والاحتراف والإخلاص.. مافيش حاجة اسمها مستحيل.. ده اللى خلقه صلاح".





واستطردت: "من غير زعل بقى.. كلمتين ولازم أقولهم.. بلاش والنبى الناس بتوع الكورة في مصر اللى بيدوروا على شهرة يستغلوا اسم صلاح في الخناقات والمقارنات بتاعتهم.... كفاية استغلال لاسم صلاح.. عشان صلاح سبقكم كلكم بسنوات ضوئية.. سيبوا صلاح في حاله.. سيبوه ينجح ويحقق إنجازات ويرفع اسم مصر للسما قدام العالم كله".

