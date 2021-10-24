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مؤسس "تويتر" يحذر من أزمة "ستغير كل شيء"

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 08:54 م
بوابة الفجر
وكالات

شارك مؤسس موقع "تويتر" جاك دورسي في الجدل الدائر حول مشكلة ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة والعالم أجمع، مؤكدا أن هذه الأزمة "ستغير كل شيء".

 

وكتب دورسي في تغريدة مساء السبت: "التضخم المفرط سيغير كل شيء. إنه يحدث الآن".

 

 

وتأتي التغريدة تزامنا مع ارتفاع معدل التضخم في أسعار المستهلك لأعلى مستوى له في 30 عاما في الولايات المتحدة، الأمر الذي يزيد القلق من أن المشكلة قد تكون أسوأ مما توقعه الخبراء.

 

ويوم الجمعة، أقر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن ضغوط التضخم "من المرجح أن تتواصل لفترة أطول مما كان متوقعا في السابق"، مشيرا إلى أنها قد تستمر "العام المقبل".

 

وأضاف أنه يتوقع أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي قريبا في التراجع عن الإجراءات غير العادية التي قدمها لمساعدة الاقتصاد، ويقول منتقدوها إنها أدت إلى زيادة التضخم.

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