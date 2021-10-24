كلوب: النتيجة أمام اليونايتد جنونية.. وصلاح يريد البقاء مع ليفربول

ظهرت علامات السعادة على الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بعد انتصار فريقه الكبير على مانشستر يونايتد ٥-٠ في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".





كلوب قال بعد المباراة :"ما الذي يمكنني قوله؟ هل توقعت ما حدث؟ كلا! طريقة لعبنا اليوم والضغط ووضع الكرات بالمساحات المناسبة كانت جيدة جدًا".





وأضاف :"بين الشوطين قلت للاعبين علينا اللعب بشكلٍ أفضل، ولم نرد التوقف بعد تسجيل ٤ أهداف".





وتابع :"الأمر لم يتعلق بتسجيل المزيد من الأهداف بل الحفاظ على لاعبينا بدون إصابات ولم ينجح ذلك".





وواصل :"النتيجة جنونية، سألت قبل قليل لو كان هنالك نتيجة كهذه لليفربول ولم يتذكر أحد".





وزاد :"هذه النتيجة ستبقى لوقت طويل جدًا لكن الان ليس الوقت للاحتفال بجنون".









وأشار :"نحن علينا الاحتفال لكن يجب أن نحترم مانشستر يونايتد".





وزاد :"ميلنر تعرض لإصابة بالعضلة الضامة ثم قمنا بتغييره، و كيتا تلقى ضربة بعظم الساق ويبدو جيدًا بغرفة الملابس لكن علينا ان ننتظر ليوم او اثنين حتى نحصل على التقييم الكامل".









وتطرق للإشادة بالمصري محمد صلاح قائلًا :"كلوب: "مالذي يمكنني قوله عن صلاح؟ لقد سدد كرات ربما لم تكن الافضل لكنه كان حاسمًا جدًا وقام بانطلاقات رائعة وهو يستمتع كثيرًا بأدائه".





وأضاف :"آمل أن يستمر صلاح بهذا الأداء لوقت طويل جدا جدا جدا جدا".





وأشار :"اتفاجىء من تصريحات صلاح عن رغبته بالبقاء في ليفربول فقد عرفت ذلك من وقت طويل وهو يريد فعلاً البقاء هنا".





وأكمل :"إنه شعور رائع أن تكون مع هذا النادي وتفوز بنتيجة 5-0، ياله من يوم رائع".



