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كلوب: النتيجة أمام اليونايتد جنونية.. وصلاح يريد البقاء مع ليفربول
الأحد 24/أكتوبر/2021 - 08:57 م
علي نبوي
ظهرت علامات السعادة على الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بعد انتصار فريقه الكبير على مانشستر يونايتد ٥-٠ في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".
كلوب قال بعد المباراة :"ما الذي يمكنني قوله؟ هل توقعت ما حدث؟ كلا! طريقة لعبنا اليوم والضغط ووضع الكرات بالمساحات المناسبة كانت جيدة جدًا".
وأضاف :"بين الشوطين قلت للاعبين علينا اللعب بشكلٍ أفضل، ولم نرد التوقف بعد تسجيل ٤ أهداف".
وتابع :"الأمر لم يتعلق بتسجيل المزيد من الأهداف بل الحفاظ على لاعبينا بدون إصابات ولم ينجح ذلك".
وواصل :"النتيجة جنونية، سألت قبل قليل لو كان هنالك نتيجة كهذه لليفربول ولم يتذكر أحد".
وزاد :"هذه النتيجة ستبقى لوقت طويل جدًا لكن الان ليس الوقت للاحتفال بجنون".
وأشار :"نحن علينا الاحتفال لكن يجب أن نحترم مانشستر يونايتد".
وزاد :"ميلنر تعرض لإصابة بالعضلة الضامة ثم قمنا بتغييره، و كيتا تلقى ضربة بعظم الساق ويبدو جيدًا بغرفة الملابس لكن علينا ان ننتظر ليوم او اثنين حتى نحصل على التقييم الكامل".
وتطرق للإشادة بالمصري محمد صلاح قائلًا :"كلوب: "مالذي يمكنني قوله عن صلاح؟ لقد سدد كرات ربما لم تكن الافضل لكنه كان حاسمًا جدًا وقام بانطلاقات رائعة وهو يستمتع كثيرًا بأدائه".
وأضاف :"آمل أن يستمر صلاح بهذا الأداء لوقت طويل جدا جدا جدا جدا".
وأشار :"اتفاجىء من تصريحات صلاح عن رغبته بالبقاء في ليفربول فقد عرفت ذلك من وقت طويل وهو يريد فعلاً البقاء هنا".
وأكمل :"إنه شعور رائع أن تكون مع هذا النادي وتفوز بنتيجة 5-0، ياله من يوم رائع".