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كلوب: النتيجة أمام اليونايتد جنونية.. وصلاح يريد البقاء مع ليفربول

الأحد 24/أكتوبر/2021 - 08:57 م
ليفربول
ليفربول
علي نبوي
ظهرت علامات السعادة على الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بعد انتصار فريقه الكبير على مانشستر يونايتد ٥-٠ في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

كلوب قال بعد المباراة :"ما الذي يمكنني قوله؟ هل توقعت ما حدث؟ كلا! طريقة لعبنا اليوم والضغط ووضع الكرات بالمساحات المناسبة كانت جيدة جدًا".

وأضاف :"بين الشوطين قلت للاعبين علينا اللعب بشكلٍ أفضل، ولم نرد التوقف بعد تسجيل ٤ أهداف".

وتابع :"الأمر لم يتعلق بتسجيل المزيد من الأهداف بل الحفاظ على لاعبينا بدون إصابات ولم ينجح ذلك".

وواصل :"النتيجة جنونية، سألت قبل قليل لو كان هنالك نتيجة كهذه لليفربول ولم يتذكر أحد".

وزاد :"هذه النتيجة ستبقى لوقت طويل جدًا لكن الان ليس الوقت للاحتفال بجنون".


وأشار :"نحن علينا الاحتفال لكن يجب أن نحترم مانشستر يونايتد".

وزاد :"ميلنر تعرض لإصابة بالعضلة الضامة ثم قمنا بتغييره، و كيتا تلقى ضربة بعظم الساق ويبدو جيدًا بغرفة الملابس لكن علينا ان ننتظر ليوم او اثنين حتى نحصل على التقييم الكامل".


وتطرق للإشادة بالمصري محمد صلاح قائلًا :"كلوب: "مالذي يمكنني قوله عن صلاح؟ لقد سدد كرات ربما لم تكن الافضل لكنه كان حاسمًا جدًا وقام بانطلاقات رائعة وهو يستمتع كثيرًا بأدائه".

وأضاف :"آمل أن يستمر صلاح بهذا الأداء لوقت طويل جدا جدا جدا جدا".

وأشار :"اتفاجىء من تصريحات صلاح عن رغبته بالبقاء في ليفربول فقد عرفت ذلك من وقت طويل وهو يريد فعلاً البقاء هنا".

وأكمل :"إنه شعور رائع أن تكون مع هذا النادي وتفوز بنتيجة 5-0، ياله من يوم رائع".

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محمد صلاح مانشستر يونايتد ليفربول كلوب

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